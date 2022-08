WWE RAW: Verletzungs-Schock um Topstar Becky Lynch nach dem SummerSlam

Ihr Ehemann Seth Rollins hatte sie im SPORT1 -Interview eben noch als „größte Wrestlerin aller Zeiten“ und „larger than life“ geadelt - nun muss WWE eine Weile auf ihre Präsenz verzichten.

Becky Lynch kugelte sich beim SummerSlam die Schulter aus

Sie war bei einem Glam Slam Belairs - berühmt gemacht von Hall of Famerin Beth Phoenix - auf der Seite statt wie geplant auf dem Bauch gelandet. Den Rest des Matches, das Lynch wie verabredet zu Ende führte, war zu sehen, dass sie sich immer wieder die Schulter gehalten hatte.

Bei RAW trat Lynch nun mit einer Armschlinge vors Publikum und festigte mit einer emotionalen Ansprache ihre neue, alte Rolle als Publikumsliebling. Lynch bekundete ihren Respekt für Belair und erklärte, dass ihr in dem Kampf auch gedämmert sei, wer sie selbst eigentlich sei - „The Man“ sei zurück.

Bayley und Co. schalten Lynch mit Attacke aus

Später gingen Bayley und Co. auch noch auf Alexa Bliss und Asuka los, womit ihr Verlangen, Chaos anzurichten, weiter unterstrichen wurde.

Das RAW-Ringdebüt der Japanerin Iyo Sky - ehemals: Io Shirai -, folgte auch noch: In einem Non Title Match traf sie auf Belair. Nach einem längeren Schlagabtausch endete das Match schließlich ergebnislos, als sowohl Bayley und Kai als auch Asuka und Bliss sich einschalteten und eine Massenschlägerei vom Zaun brachen.

Der Push von Bayley, Sky und Kai durch den neuen Kreativchef „Triple H“ Paul Levesque ist ein Ausrufezeichen in mehrerlei Hinsicht: Der wegen eines folgenschweren Sex- und Schweigegeldskandals zurückgetretene Ex-Boss Vince McMahon hatte soll die Pläne für die Gruppierung auch schon auf dem Tisch gehabt haben, aber in der Schublade verschwinden gelassen haben. Stattdessen war Kai von ihm entlassen worden, auch Skys Zukunft galt als ungewiss. ( Die Chronik des WWE-Skandals: Mit diesem Doppelleben verspielte Vince McMahon seine Macht )

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 1. August 2022:

AJ Styles besiegt Mustafa Ali, The Miz

Non Title Match: Bianca Belair vs. Iyo Sky - No Contest