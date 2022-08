FC Bayern: Die heikle Rückkehr des Robert Lewandowski

Bereits nach seinem letzten Bayern-Training vor dem Wechsel zum FC Barcelona kündigte Robert Lewandowski an, noch einmal zurückzukommen und sich bei allen Mitarbeitern des FC Bayern München zu verabschieden. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Dieser Zeitpunkt ist nun gekommen. Am Dienstag wird der Pole nach SPORT1-Informationen am Vormittag an der Säbener Straße erwartet. Man darf gespannt sein, wie das Wiedersehen abläuft. Seit dem offiziellen Wechsel gab es einige Misstöne zwischen beiden Seiten.