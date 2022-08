Neuer Star für Favre und Nizza: Aaron Ramsey wechselt in die Ligue 1

Bei Vorstellung: Favre mit Forderung an Nizza

Dies teilte der vom früheren Bundesliga-Coach Lucien Favre trainierte französische Erstligist am Montagabend mit. Eine Woche zuvor hatte der 31-Jährige seinen Vertrag bei Juventus Turin aufgelöst.

Die Liga startet in Frankreich am kommenden Wochenende in die neue Saison.