DFB-Pokal: Wann die 2. Runde gelost wird - Alle Infos zur Auslosung, Teilnehmern & Terminen

DFB-Pokal: Auslosung zur 2. Runde live

Weil Bayern und Leipzig am Pokalwochenende ihr Duell im Supercup austrugen (5:3 für den FCB), müssen sie Ende August ihre ersten Pokal-Begegnungen nachholen. Leipzig tritt am Dienstag, den 30. August, beim FC Teutonia Ottensen an, am Mittwoch, den 31. August, bekommen es die Bayern mit Viktoria Köln zu tun.