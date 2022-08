Formel 1: Die Hintergründe zum Alonso-Wechsel zu Aston Martin

So konnte der Spanier seinen 41. Geburtstag am Freitag ohne große Aufmerksamkeit über sich ergehen lassen. Es gab einen kleinen Kuchen seines Alpine-Teams und ein paar Pflichtfotos, mehr nicht.

Alpine vergrault Alonso

Alonso locker wie Freund Cassillas

Es ist eine Win-Win-Situation. Aston Martin will unbedingt siegen und investiert aggressiv in die Mannschaft mit Teamsitz in Silverstone. Alonso hat von seinem Speed nichts verloren, bringt aber die Erfahrung von Stationen bei Renault, McLaren, Ferrari und Alpine mit. Der Mann, der einst Michael Schumacher vom WM-Thron stieß, ist eine sichere Bank. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

Richtig lachen allerdings muss er, wenn man ihn als schnellsten Schlagerfan des Planeten bezeichnet. So viel Deutsch versteht er nämlich schon, seit er vor gut vier Monaten seine Liaison der Österreicherin Andrea Schlager (40) öffentlich machte. Schlager ist die Anchorfrau des Red-Bull-Senders, der sich in Österreich die Formel-1-Übertragungsrechte mit dem ORF teilt.

Alonso entspannt zum Rekord?

Fragt man Alonso nach dem Geheimnis seiner scheinbaren ewigen Jugend, muss er nicht lange nachdenken. „Ich mache immer noch das, was mir am meisten Spaß macht und halte mich dementsprechend fit.“ Und wenn es überhaupt einen Vergleich gäbe, „dann bin ich der Highlander“, sagt der Spanier nicht ganz ernst gemeint.

Fest steht: Was Alonso betrifft, kann es in der Tat nur einen geben. Experten wie AlphaTauri-Teamchef Franz Tost oder Formel-1-Legende Gerhard Berger denken das gleiche über ihn. „Er ist immer noch einer der Toppiloten, der in einem guten Auto um Siege und Titel mitfahren kann“, sagt der Tiroler Tost. Sein Landsmann Berger ergänzt: „Er ist zweimaliger Weltmeister. Wäre er aber immer am richtigen Ort gewesen, hätte er bestimmt fünf Titel oder sogar mehr.“