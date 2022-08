Nach Krankenhauseinweisung: Zagallo zeigt "gute Entwicklung"

Brasiliens Fußball-Legende Mario Zagallo (90) ist nach seiner Krankenhauseinweisung auf dem Weg der Besserung. Er mache gute Fortschritte, teilte die Klinik in Rio de Janeiro am Montag mit. Zagallo „zeigt eine gute Entwicklung“, die angeordnete Behandlung im Krankenhaus Barra D‘Or schlage an.