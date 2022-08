Erstligisten erreichen nächste Pokalrunde

Werder Bremen zitterte, Union Berlin wankte - doch am Ende setzten sich die Erstligisten durch und stehen in der zweiten Runde des DFB-Pokals.

Werder Bremen zitterte, Union Berlin wankte - doch am Ende setzten sich die Erstligisten durch: Auf ihrem Weg in die zweite Runde im DFB-Pokal benötigten die Favoriten am Montagabend mehr Mühe, als ihnen lieb war. Das Schicksal von Bayer Leverkusen, Köln und Hertha BSC blieb ihnen wenige Tage vor dem Bundesliga-Start aber erspart.