Zehnkampf-Star Mayer startet bei EM in München

Zehnkampf-Weltmeister Kevin Mayer aus Frankreich wird bei der Leichtathletik-EM in München (15. bis 21. August) an den Start gehen. Dies bestätigte der 30 Jahre alte Weltrekordler am Montag.