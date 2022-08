Grillitsch-Posse nimmt kein Ende - auch Premier-League-Team sagt ab

Es wird schon langsam zum Running Gag in der diesjährigen Sommer-Transferperiode.

Florian Grillitsch, der nach seinem Vertragsende bei TSG 1899 Hoffenheim vereinslos ist, ist in guten Verhandlungen mit einem möglichen neuen Verein und bekommt am Ende doch einen Korb.

Wie SPORT1 aus gut unterrichteten Quellen in England erfahren hat, steht nun auch Brighton & Hove Albion auf der Liste der Vereine, die dem Österreicher nach fortgeschrittenen Gesprächen absagten. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt) .

Dabei war Grillitsch samt Familie und Beratern bereits in England. Zudem sei Trainer Graham Potter ein großer Fan seiner Spielweise und Mentalität gewesen. Dies habe sich nach dem direkten Treffen aber geändert.

AC Florenz sagt wegen Papa Grillitsch ab

Dies passierte nicht zum ersten Mal in diesem Sommer. Der 26-Jährige, der bereits 33 Einsätze für die österreichische Nationalmannschaft in seiner Vita hat, wurde schon mit dem AC Florenz, Galatasaray Istanbul und West Ham United in Verbindung gebracht.