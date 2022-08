FC Bayern: Matthijs de Ligt und Mathys Tel mit Extra-Schicht am freien Tag

Matthijs de Ligt und Mathys Tel drehen am Montag einsam ihre Runden auf dem Trainingsplatz. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Eigentlich hatte das Team nach dem Triumph im Supercup gegen RB Leipzig von Julian Nagelsmann einen freien Tag spendiert bekommen. Die beiden Neuzugänge arbeiteten allerdings an der Säbener Straße weiter an Fitness und technischen Fertigkeiten. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Wie Bild berichtete, begannen die beiden um 10 Uhr ihre Extra-Einheit. Nach ein paar gemeinsamen Runden zum Aufwärmen standen bei de Ligt lange Bälle mit Fitness-Chef Prof. Dr. Holger Broich auf dem Programm. Bayerns neues Sturm-Juwel Tel hingegen arbeitete an seiner Schusstechnik mit Co-Trainer Dino Toppmöller.

FC Bayern: De Ligt und Tel schieben Extra-Schichten

In Hinblick auf den Bundesligastart am Freitag bei Eintracht Frankfurt hat de Ligt noch etwas aufzuholen (ab 20.30 Uhr im SPORT1-Liveticker). Im Supercup saß der 22-Jährige 78 Minuten auf der Bank. Laut Nagelsmann sei ein Einsatz von Beginn an noch zu früh gekommen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)