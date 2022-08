MMA-Action live: NFC 10 auf SPORT1 im Free-TV und Livestream - heißes Rematch im Hauptkampf

SPORT1 hält für MMA-Fans in Deutschland ein weiteres Highlight parat!

Am 6. August (ab 23.00 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream) dürfen sich die Fans auf NFC 10 freuen - die nächste große Fight Night der National Fighting Championship!

In Bonn steigen aber nicht nur die Athleten von NFC ins Oktagon, denn das Event findet dieses Mal in Kooperation mit der BRAVE Combat Federation statt. Auch die weltweit bekannte MMA-Organisation schickt einige Kämpfer ins Rennen.

MMA live: Grabinski hat mit Lutterbach noch eine Rechnung offen

Denn die beiden Kämpfer standen sich schon 2017 gegenüber, damals konnte sich Lutterbach durchsetzen. In den vergangenen fünf Jahren machte Grabinski aber eine beachtliche Entwicklung durch und gilt nun als einer der besten Kämpfer Deutschlands. Er gewann acht seiner letzten neun Kämpfe.

Doch auch Lutterbach hat in den vergangenen Jahren viel erlebt. Er bestritt Kämpfe in den USA, Russland, England, und Brasilien. Die Voraussetzungen für ein hochklassiges Match sind also gegeben.