Overwatch: Was ein Coup! Munich eSports sorgt für Sensation bei den Contenders OW: München gewinnt Contenders

Der Underdog macht das Rennen! Munich eSports gewinnt das A-Sides Turnier © Overwatch Path to Pro via Twitter

Julian Spies

Nach einem Turnier mit Höhen und Tiefen hat es der Underdog aus München tatsächlich geschafft. Das Team um Oliver „TrqstMe“ Pöhler gewinnt das Contenders Summer Series A-Sides Turnier.

In der vergangenen Woche kämpften die besten acht Teams aus Europa im ersten Wettstreit der Saison um den Titel.

Während es in der ersten Runde des Turniers noch keine großen Überraschungen gab, hielten die beiden Halbfinalspiele des Upper Bracket durchaus einige Upsets bereit.

Im ersten Spiel konnte sich 01 Esports mit 3:0 gegen The Ultimates durchsetzen. Das Team um Lukas „LullSiSH“ Wiklund konnte in der Serie gegen den arabischen Konkurrenten keinen Fuß fassen. Allen voran brachte die Pharah von Yazan „YZNSA“ Alsubhi immer wieder Probleme für die Backline von TU.

Noch überraschender war jedoch der Sieg von Munich eSports gegen das Ex Oblivione. Nachdem München die ersten beiden Karten gewinnen konnte, kämpfte sich der Titel-Mitfavorit um den Dänen Mikkel „Slay“ Nielsen auf Route 66 und New Queen Street zurück in die Serie. Auf Busan konnte das deutsche Team dann endlich den Deckel drauf machen und sich den Platz im Upper Bracket Final gegen 01 Esports sichern.

Nach den Ereignissen im darauffolgenden Aufeinandertreffen konnte das deutsche Roster am Freitagnachmittag 01 Esports zu Ex Oblivione in das Loser Bracket schicken. Diese hatten sich davor mit 3:0 deutlich gegen TU durchsetzen können.

Munich eSports gewinnt Contenders Summer Series A-Sides Turnier

Gestärkt mit der Motivation aus einem ohnehin schon starken Contenders-Run ging das Team um die Deutschen Core Jacob „choose“ Bronder, Oliver „TrqstMe“ Pöhler und Moritz „Cookie084″ Schmidt in das entscheidende Spiel gegen den Sieger aus dem Lower Bracket Final. Dort konnten sich YZNSA und Co. mit 4:1 klar gegen Ex Oblivione durchsetzen. Somit war das Re-Match zwischen den Münchnern und 01 Esports perfekt. Am Ende siegten die Deutschen in eine Serie über sieben Karten mit vielen Höhepunkten mit 4:3 über das Team aus der MENA Region. Nach der ersten Teilnahme in einem Contenders Turnier überhaupt, ist es nun auch gleich der erste Sieg für das Team aus der bayrischen Landeshauptsadt.

