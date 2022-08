NFL: Dieser Paukenschlag um Skandal-Quarterback Watson bringt die Liga in Erklärungsnot

Watson wird von insgesamt 25 Frauen beschuldigt, sie in den Jahren 2020 und 2021 bei Massage-Sitzungen sexuell belästigt zu haben, während er noch bei den Houston Texans war.

NFL soll auf härteres Durchgreifen gedrängt haben

In einer 15-seitigen Begründung soll Robinson nun allerdings ausgeführt haben, dass nicht genug Beweise vorliegen würden, um Watson für unbestimmte Zeit zu sperren. Auch für eine Geldstrafe gebe es keine Handhabe. Die NFL um Commissioner Roger Goodell hat drei Tage Zeit, Berufung einzulegen - die Spielergewerkschaft hat bereits erklärt, Robinsons Linie zu folgen und dass sie die Liga anhalte, dasselbe zu tun.

Rechtfertigungsdruck auch wegen des Falls Ridley

Watson, dessen mit einem Mega-Vertrag dotierter Wechsel in dieser Offseason zu den Cleveland Browns für viel Unverständnis gesorgt hatte, hatte zugegeben, dass drei der Massage-Sitzungen mit Sex geendet hätten, alles sei jedoch einvernehmlich gewesen. Er beharrt auf dem Standpunkt, „nichts“ Unrechtes getan zu haben.

Watson entging einer Strafanklage und hat sich mittlerweile auch mit 20 der Frauen außergerichtlich auf eine Einstellung der Zivilklage geeinigt, bei drei weiteren steht eine Einigung in Aussicht. Auch die Texans, denen eine Verwicklung in Watsons Umtriebe vorgeworfen worden war, haben sich inzwischen außergerichtliche Einigungen in dieser Hinsicht erzielt.