Geduldsfaden gerissen! Dieser Eintracht-Profi soll jetzt weg

Jens Petter Hauge hat bei Eintracht Frankfurt kaum Chancen auf einen Stammplatz. Die Hessen streben deshalb ein Leihgeschäft an.

Doch bei der Übungseinheit vor dem Pokalauftakt in Magdeburg riss der Geduldsfaden des Österreichers. (DFB Pokal: 1. FC Magdeburg - Eintracht Frankfurt, 20.46 Uhr im LIVETICKER)

Zwar tauschte er dann noch für einige Minuten mit dem ebenfalls auf der Abschussliste stehenden Ajdin Hrustic. Doch an der Gesamtsituation ändert das wenig.

Hauge musste beim Training zwischenzeitlich zusehen

Chandler also, der vor einigen Wochen selbst mehrmals zusehen musste und sich auf der Karriere-Zielgerade befindet, hat sich nach vorne gearbeitet und den jungen Kollegen für den Moment überholt.

Glasner bezeichnete diese Entscheidung zwar als „unangenehm“. Doch die anschließende Lobeshymne wurde Paciencia (“Goncalo ist fast im dritten Glied. Trotzdem ist er positiv und gibt Gas in jeder Einheit. Dafür hat er großen Respekt verdient) zuteil.

Das Thema Hauge hingegen packte der Österreicher kaum an. Glasner weiß, wie viel Brisanz in dieser Personalie steckt.

Hauge kam vor einem Jahr zunächst auf Leihbasis vom AC Mailand, insgesamt kostete das Paket rund zehn Millionen Euro. Dafür kam in 37 Einsätzen (nur elfmal in der Startelf) zu wenig.

Eintracht bemüht sich um ein Leihgeschäft

Sportvorstand Markus Krösche sagte zuletzt zwar noch: „Wir können Jens noch nicht beerdigen.“ Doch die Leistungen im Trainingslager in Windischgarsten und in den Testspielen waren enttäuschend, intern hat deshalb ein Umdenken stattgefunden. Zu groß ist die Gefahr, dass der Profi weiter an Wert verliert.