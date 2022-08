Viktoria Köln steigt in den eSports ein und sucht junge Talente

Am heutigen Montag gibt der Fußball-Drittligist Viktoria Köln bekannt, intensiv in die Welt des eSports einzusteigen. Gesucht werden neue und junge Talente, die anhand eines eigenen Konzepts zu gestanden Profis heranreifen sollen.

So gab der Club bekannt, ab sofort sich noch intensiver mit dem Thema eSports, insbesondere eFootball beschäftigen zu wollen. Doch im Gegensatz zur klassischen Handhabe, bekannte Namen unter Vertrag zu nehmen, setzt die Viktoria aus Köln auf junge Nachwuchstalente, die nach und nach an das Konzept eines eSports-Profis herangeführt werden sollen.

Viktoria Köln startet in FIFA durch!

Gemeinsam mit der Academy of eSports, unter anderem mit der Beteiligung des bekannten FIFA-Profis Erhan „Dr. Erhano“ Kayman, sollen gezielt keine bereits in der FIFA-Szene bekannten Gesichter verpflichtet werden. Stattdessen stehen Spieler aus der Umgebung auf dem Zettel, die sich über einen offenen Casting-Aufruf bei Viktoria Köln bewerben und in verschiedenen Qualifier miteinander messen dürfen. Am Ende werden drei Spieler bei der Viktoria unter Vertrag genommen.