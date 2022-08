Bundesliga: Werder-Kapitän Friedl spricht über seinen Streik, den FC Bayern und David Alaba

Marco Friedl ist mit Werder Bremen der direkte Wiederaufstieg in Bundesliga gelungen. Im SPORT1-Interview spricht der neue Kapitän über seinen Streik 2021, die Freundschaft zu David Alaba und den FC Bayern.

Marco Friedl hat in seiner Zeit bei Werder Bremen alles miterlebt. Der Verteidiger wechselte im Januar 2018 vom FC Bayern zu den Grün-Weißen und mauserte sich zum Stammspieler. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

In den vergangenen viereinhalb Jahren schnupperte der 24-Jährige mit Werder am internationalen Geschäft, setzte sich in der Bundesliga-Relegation durch, aber stieg dann im Folgejahr ab. Nun sind die Bremer wieder im Bundesliga-Oberhaus vertreten und der Österreicher wird sein Team als Kapitän auf das Feld führen.