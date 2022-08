Frauen-EM 2022: Trotz gleicher Treffer - darum wurde Alexandra Popp nicht Torschützenkönigin

Sechsmal netzte Alexandra Popp im Laufe der Europameisterschaft ein – keine Spielerin traf häufiger. Die Auszeichnung der Torschützenkönigin ging dennoch nicht an die Deutsche.

Popp half ihre hervorragende Quote nicht. Die Deutsche netzte vor dem Finale am Sonntag in allen fünf Begegnungen mindestens einmal ein – das vollbrachte zuvor noch keine andere Akteurin bei einer EM.