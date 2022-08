Golf: Platz 12 auf Trump-Kurs reicht Martin Kaymer für dicken Zahltag mit Saudi-Geld

Der 46 Jahre alte Schwede Stenson setzte sich beim Einladungsturnier auf Donald Trumps Kurs in Bedminster/New Jersey vor den Amerikanern Matthew Wolff und Dustin Johnson durch. Martin Kaymer (Mettmann) kam auf Platz zwölf und kassierte knapp eine halbe Million Dollar.

Mit einem zwölften Platz hat Kaymer auf der LIV-Tour damit also mehr kassiert als in mehreren Kalenderjahren auf der PGA-Tour, auch als er sportlich noch erfolgreicher war. Im Jahr 2014, als er die US Open gewann, soll Kaymer rund 4,5 Millionen kassiert haben, seitdem „nur“ noch sechsstellig.