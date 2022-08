FC Bayern: "Absoluter Top-Einkauf" - Effenberg schwärmt von de Ligt - Klartext zu Laimer | Kolumne

Man sieht bei Musiala die pure Spielfreude und auch, was für ein großes Talent er ist. Ich hoffe, dass er bei Bayern in dieser Saison auf Spielzeiten kommt. ( Einzelkritik: Musiala absolute Weltklasse )

Bayern hat Überangebot im Mittelfeld

Auch wenn Leipzig den Titel verpasst hat: Das Potenzial, den Münchnern in dieser Saison gefährlich werden zu können, haben sie. So wie sie in den ersten 45 Minuten gespielt haben, darf man sich aber natürlich nicht präsentieren. Dann haben sie taktisch umgestellt, mit André Silva und Dani Olmo Offensivkraft hineingebracht. Domenico Tedesco hat auch im Hinblick auf die Bundesliga-Saison gesehen, dass er so aufstellen muss. Denn das ist die große Stärke der Leipziger.