WWE-Ikone Ric Flair feiert Comeback mit 73: Undertaker überrascht

Mit 73 Jahren geht Wrestling-Ikone Ric Flair in einem 25 Minuten langen Abschiedsmatch an seine Grenze. Es folgen emotionale Szenen mit legendären Weggefährten.

Am Tag nach dem SummerSlam in Nashville bestritt der vielleicht größte noch lebende Wrestler ein letztes Match. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

Bei dem als „Ric Flair‘s Last Match“ unabhängig von Ex-Arbeitgeber WWE aufgezogenem Pay Per View bestritt Flair am Ende einen über 25 Minuten langen Kampf und ging dabei sichtlich an seine Grenzen, auch wenn die anderen Matchteilnehmer die Hauptarbeit übernahmen.