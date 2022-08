Cristiano Ronaldo geht bei United-Spiel vor Abpfiff - United-Fans reagieren verblüfft

Cristiano Ronaldo kehrt bei Manchester United ins Team zurück. Nach einem glanzlosen Testspiel-Auftritt verlässt der Superstar das Old Trafford noch vor Schlusspfiff.

„Der König spielt am Sonntag“ - mit diesen markigen Worten hat Cristiano Ronaldo seine Rückkehr bei Manchester United angekündigt.

Und tatsächlich spielte der portugiesische Superstar beim Testspiel gegen Ray Vallecano von Beginn an, nachdem er große Teile der Vorbereitung bisher verpasst hatte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Doch das Comeback war bei weitem nicht so triumphal wie angekündigt. Ronaldo blieb blass und wurde schon in der Halbzeit ausgewechselt. Die wohl einzige nennenswerte Szene: Während einer Trinkpause reagierte „CR7″ mit einem Schulterzucken auf eine Ansprache von Trainer Erik ten Hag.

Verblüffte Fans filmten seinen Abgang aus dem Old Trafford. Einer schrieb auf Twitter: „The King is gone“, der König ist weg.

Ronaldo will weg - aber wohin?

Der Torjäger war der Vorbereitungsreise der Red Devils in den vergangenen Wochen fern geblieben - aus „privaten Gründen“, wie der Verein mitgeteilt hatte. Zuvor hatten englische Medien aber über einen Wechselwunsch des 37-Jährigen berichtet.

Bisher hat sich aber noch kein passender Abnehmer gefunden. Ronaldo würde gerne weiter in der Champions League antreten, was in der kommenden Saison mit United aber nicht möglich ist.