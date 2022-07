Australierinnen schwimmen Weltrekord über 4x200 m Freistil

Die australische Staffel über 4x 200m Freistil hat bei den Commonwealth Games in Birmingham einen Weltrekord aufgestellt.

Die australische Staffel über 4x 200m Freistil hat bei den Commonwealth Games in Birmingham einen Weltrekord aufgestellt. Madison Wilson, Kiah Melverton, Mollie O‘Callaghan und Ariarne Titmus gewannen Gold in einer Zeit von 7:39,29 Minuten und verbesserten damit den bisherigen Rekord, den China im vergangenen Jahr bei den Olympischen Spielen in Tokio aufgestellt hatte (7:40,33).