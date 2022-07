Frauen-EM 2022: Auch Bayern spendet Trost! Reaktionen zur deutschen Final-Niederlage gegen England

Gündogan spendet Trost

1. FC Köln lobt DFB-Frauen und gratuliert FC-Fan White

Außenministerin Baerbock stellt Leistung heraus

Danach richtete Baerbock emotionale Worte an das DFB-Team. „Und Ihr, liebe DFB-Frauen, habt uns alle in dieser EM sehr stolz gemacht. Eure Enttäuschung mag im ersten Moment unermesslich sein, aber Ihr seid getragen von Millionen neuer Fans, die Ihr mit Eurer Hingabe & Teamgeist gewonnen habt.“

Weitere Tweets zum EM-Finale

Olaf Scholz (Bundeskanzler): „Glückwunsch an die Lionesses zur Europameisterschaft und an die DFB-Frauen für die Weltklasse-Leistung in einem engen Spiel. Das war ein mitreißendes Turnier und ganz Deutschland ist stolz auf dieses Team.“

Oliver Bierhoff (DFB-Geschäftsführer): „Dieses großartige Turnier unserer Mannschaft hätte den Titelgewinn als würdigen Abschluss verdient gehabt. Im DFB haben wir für unsere Mannschaften das Motto vorgegeben: Zurück an die Weltspitze. Die Auftritte unserer Mannschaft in England waren trotz der Finalniederlage vom ersten Spiel an bis zum Schluss ganz große Klasse, dieses Turnier wird ein Meilenstein für die Entwicklung des Frauenfußballs in Deutschland sein. Diese Leistung unserer Nationalmannschaft gibt dem gesamten DFB nochmal Extra-Motivation mit Blick auf die Ende des Jahres anstehende Weltmeisterschaft der Männer.“