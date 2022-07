FC Bayern: Darum war Mathys Tel trotz Spielverbot beim Supercup dabei

8-Tore-Spektakel! Mané & Co. glänzen bei Supercup-Gala

Mathys Tel war Teil des Bayern-Trosses, der am Freitagnachmittag zum Supercup nach Leipzig aufbrach. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Anstatt ihn an der Säbener Straße individuell trainieren zu lassen, zog Trainer Julian Nagelsmann es vor, den hochbegabten Neuzugang aus Frankreich mitzunehmen, um ihn weiter zu integrieren. Nicht nur abseits des Platzes.

Der noch auf seine Spielberechtigung wartende Tel packte für den Kurztrip nach Sachsen auch seine Fußballschuhe ein, wärmte sich vor der Partie sogar mit seinen neuen Mitspielern in der Red Bull Arena auf - und durfte am Ende sogar den Pokal in den Himmel stemmen.