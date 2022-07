Duell der Jungstars: Sinner schlägt Alcaraz im Umag-Finale

Sieger in Umag/Kroatien: Jannik Sinner © AFP/SID/SEBASTIEN BOZON

Der 20 Jahre alte Italiener setzte sich gegen den 19 Jahre alten Spanier in einem zunächst packenden und später einseitigen Match mit 6:7 (5:7), 6:1, 6:1 durch.

Für Sinner war es der sechste Karriere-Titel und der erste in der laufenden Saison. Alcaraz verpasste seinen fünften Turniersieg in diesem für ihn herausragenden Jahr. Im dritten Aufeinandertreffen der Beiden war es der zweite Erfolg für Sinner, zuletzt hatte sich der Südtiroler auch im Achtelfinale von Wimbledon in vier Sätzen durchgesetzt.