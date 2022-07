Bundesliga: "Lewandowski hat den Schiedsrichter ausgetestet" - Schiedsrichter Stegemann blickt zurück

„Es hat keine Revolution der Abseitsregel gegeben, sondern nur eine Klarstellung, wann der Ball vom Gegner kommt und das Abseits dann aufgehoben ist. Der Ball kommt laut Regelwerk vom Gegner, wenn er absichtlich gespielt ist. Die Frage ist: Was bedeutet Absicht? Bei einem kontrollierten Rückpass in den Lauf des Gegners kann man von Absicht sprechen. Wenn ich den Ball aus 20 Zentimetern den Ball mit 30 km/h gegen das Bein geschossen bekomme und er dann wegspringt, ist es keine Absicht.“

Zum technischen Hilfsmittel des VAR erklärt Stegemann zwei unterschiedliche Herangehensweisen. „Die Frage ist: Wo will man hin, was ist die Grundidee des Videoassistenten? Wir haben den VAR damals eingeführt, um klare und offensichtliche Fehlentscheidungen herauszufiltern. So sind wir damals an den Start gegangen und haben die Eingriffsschwelle sehr hoch gesetzt.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)