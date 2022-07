Allzeitrekord: Le Clos holt 18. Medaille

Der 30-Jährige holte in Birmingham die Silbermedaille über die 200 m Schmetterling, 2012 hatte er über diese Distanz in London Olympia-Gold vor Schwimm-Legende Michael Phelps gewonnen.

Le Clos, der seine Teilnahme an den Weltmeisterschaften in Budapest im Juni abgesagt hatte, musste sich im Sandwell Aquatic Centre in 1:55,89 Minuten lediglich dem Neuseeländer Lewis Clareburt (1:55,60 min) geschlagen geben. Bronze ging an den Engländer James Guy.