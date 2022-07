Thomas Müller wäre gerne als Fan beim FC Liverpool und verfolgt gerne Manchester City

In der vermeintlich stärksten Liga der Welt aufzulaufen, immer vor ausverkauftem Haus und fanatischen Fans – das übt einen besonderen Reiz aus.

Müller als Fan? Am liebsten in Liverpool

„Ich liebe es, [Manchester] City zuzuschauen“, erklärte er bei ESPN auf die Frage, welches sein Lieblingsteam in der Premier League sei. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)

„Aber als Fan wäre ich vielleicht am liebsten auf der Tribüne in Liverpool, an der Anfield Road“, fügte Müller hinzu.