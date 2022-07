Formel 1: Ricciardo-Hammer? Ralf Schumacher glaubt an McLaren-Aus

Droht Daniel Ricciardo das Aus in der Formel 1? Geht es nach Ralf Schumacher, sitzt der Australier schon nach der Sommerpause nicht mehr im McLaren-Cockpit.

Der ehemalige Formel-1-Pilot Ralf Schumacher könnte sich sogar vorstellen, dass Ricciardo schon nach der anstehenden Sommerpause beim Großen Preis von Belgien am 28. August nicht mehr zum Fahrerfeld gehört - und stattdessen der bisherige Alpine-Ersatzfahrer Oscar Piastri sein Cockpit übernimmt. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

„Wenn man die Möglichkeit hat, auch nach dem Rennen heute, dann muss ich ganz ehrlich sagen: Je schneller der junge Fahrer drin ist, desto mehr Erfahrung kann er sammeln“, meinte der 47-Jährige in seiner Funktion als Sky -Experte.

Ralf Schumacher rät McLaren zu Ricciardo-Ablösung

Als einzig großer, wenn auch imposanter Höhepunkt steht für Ricciardo bei McLaren bislang der erste Grand-Prix-Sieg des Rennstalls nach fast neunjähriger Durststrecke im Vorjahr in Italien zu Buche. Davon abgesehen konnte der ehemalige Red-Bull-Pilot selten überzeugen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Ricciardo goes NBA! Formel-1-Star trifft von der Mittellinie

In den bisherigen 13 Rennen der laufenden Formel-1-Saison schnitt Ricciardo nur viermal besser ab als Teamkollege Lando Norris und profitierte dabei noch einmal von einem Ausfall des Briten.

McLaren: Norris hängt Ricciardo ab

Mit lediglich 19 Punkten belegt Ricciardo aktuell in der Fahrerwertung gerade einmal den zwölften Platz, Norris rangiert mit 76 Zählern auf Position sieben. Auch in Ungarn fuhr der 22-Jährige als Siebter in die Punkte und lag damit acht Plätze vor seinem gut zehn Jahre älteren Teamkollegen. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)