Youngster Cup: Elfer-Drama! Hertha verpasst Titel

Marseille bleibt vom Punkt eiskalt

Daraus wurde jedoch nichts, sodass die Entscheidung, ebenso wie in den beiden Halbfinalpartien, erst im Elfmeterschießen fiel. Herthas Amir Farhadi scheiterte im ersten Versuch am Torwart. Die restlichen Schützen blieben vom Punkt eiskalt und so entschied OM das Finale für sich.

Am internationalen U17-Turnier nahmen unter anderem auch die Nachwuchsmannschaften des FC Bayern und von Union Berlin teil, doch beide Teams waren noch am Samstag in der Vorrunde ausgeschieden. Die Finalrunde fand in der Heimspielstätte der Eisernen, An der Alten Försterei, statt.