Trotz Lauterer Traumtor: Freiburg siegt nach Verlängerung

Eine Runde weiter: Bundesligist SC Freiburg © FIRO/FIRO/SID

SID

Der SC Freiburg hat die harte Pokal-Prüfung beim 1. FC Kaiserslautern mit einem mühevoll erkämpften 2:1 (1:1, 0:1) nach Verlängerung bestanden.

Erst ein Gegentor von der Mittellinie, dann das späte Comeback: Der SC Freiburg hat die harte Pokal-Prüfung beim 1. FC Kaiserslautern mit einem mühevoll erkämpften 2:1 (1:1, 0:1) nach Verlängerung bestanden und zum elften Mal in Folge die zweite Runde erreicht. 71 Tage nach dem verlorenen Finale gegen RB Leipzig gewannen die Breisgauer beim Zweitliga-Fünften allerdings nur mit Ach und Krach.

Vor 38.317 Zuschauern am Betzenberg erlösten Roland Sallai (82.) und Ritsu Doan (111.) die Mannschaft von Christian Streich, der wenige Stunden vor Anstoß zu Deutschlands Trainer des Jahres gewählt worden war. Die in der Liga noch ungeschlagenen Pfälzer waren durch einen Geniestreich von Marlon Ritter (33.) aus 49,5 Metern in Führung gegangen, schieden aber zum dritten Mal in Folge in der ersten Runde aus.

Streich hatte vor der stattlichen Kulisse einen "coolen", aber "nicht unterkühlten" Auftritt seiner Elf gefordert. In der hitzigen Anfangsphase war sein Team dann auch um Kontrolle bemüht, lief aber immer wieder in Konter des tief stehenden FCK. Auf Rückkehrer Matthias Ginter wartete so unerwartet viel Arbeit in der Innenverteidigung, der Weltmeister musste vor allem in der Luft immer wieder gegen Daniel Hanslik klären.

Streich musste zudem früh umstellen, da Ginters Nebenmann Lukas Kübler nach 13 Minuten angeschlagen vom Feld ging. Mehr vom Spiel hatten in dieser Phase zwar die geduldigen Freiburger, mehr Zug zum Tor allerdings die Pfälzer. Die Führung resultierte indes aus einer spontanen Eingebung: Freiburgs Maximilian Eggestein vertändelte an der Mittellinie den Ball, Ritter behielt die Übersicht und überwand den weit vor dem Tor stehenden Schlussmann Mark Flekken.