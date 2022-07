DFB-Pokal: Borussia Mönchengladbach feiert beim Debüt von Daniel Farke Schützenfest

So sorgt Neu-Coach Farke für Euphorie

Borussia Mönchengladbach ist souverän in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Die Fohlen siegen beim Oberligisten SV Oberachern mit 9:1. Der FC Augsburg und die TSG Hoffenheim mühen sich weiter. Hannover 96 und Arminia Bielefeld gewinnen souverän.

Die Fohlen gewannen in der ersten Runde des DFB-Pokals beim SV Oberachern mit 9:1(6:0). (NEWS: Alle aktuellen Infos zum DFB-Pokal)

Die TSG Hoffenheim musste in Rödinghausen nachsitzen. Die Kraichgauer gewannen beim Regionalligisten erst in der Verlängerung mit 2:0.

In den übrigen Spielen des Nachmittags mühte sich der FC Augsburg in Lohne über lange Strecken, gewann dann aber souverän mit 4:0. Die Zweitligisten Hannover 96 und Arminia Bielefeld gewannen souverän mit 3:0 und 7:1. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan des DFB-Pokals)

Hoffenheim müht sich weiter

Die TSG Hoffenheim verhindert knapp die Blamage in Rödinghausen.

Neuzugang Ozan Kabak erlöste Hoffenheim per Kopf kurz vor dem Ende der Verlängerung (115.). Grischa Prömel legte kurz vor dem Abpiff noch das 2:0 nach.

Augsburg kämpft sich in Runde zwei

Eine Standartsituation erlöste die Fuggerstädter. Arne Maier traf per direkt-verwandelten Freistoß zum 1:0.

Frederik Jensen sorgte mit seinem Treffer zum 2:0 für die endgültige Entscheidung (69.). Niederlechner und Malone legte in der Schlussphase zum 4:0 nach.

Bielefeld und Hannover gewinnen souverän

Nach dem schwachen Saisonstart in Liga zwei brachte Janni Serra die Arminia schon in der Anfangsphase in Führung (9.). Fabian Klos (25., 50.) erhöhte mit zwei Toren auf 3:0, ehe Jonathan Kap knapp fünf Minuten später auf 1:3 verkürzte.