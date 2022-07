Die spektakulärsten NBA-Wechsel: James, Nowitzki, Garnett und Co.

Der Superstar von den Minnesota Timberwolves kommt in einem Blockbuster-Trade nach „Beantown“ - im Gegenzug wechseln so viele Spieler wie noch nie den Klub.

Satte sieben Spieler plus zwei First-Round-Picks schickt Boston zu den T-Wolves, um mit Garnett, Paul Pierce und Ray Allen eine Big Three zu formen. Es ist zum damaligen Zeitpunkt der Trade mit den meisten Spielern, die für nur einen einzigen Akteur eingetauscht werden.

Platz 20: Carmelo Anthony geht zu den Knicks

Anthony legt auch in New York gute Zahlen auf, weiter als ins Conference Halbfinale 2013 kann er die Knicks nicht führen - zuletzt spielt er für die Los Angeles Lakers.

Platz 19: 76ers schicken Allen Iverson zu den Nuggets

Denkt man an die Philadelphia 76ers der jüngeren Vergangenheit, denkt man - trotz Lautsprecher Joel Embiid - sofort an Allen Iverson.

Groß ist die Enttäuschung bei Iverson & Co. nach der Niederlage in den NBA-Finals gegen die Lakers. An diesen Erfolg kann Philly in den Folgejahren nicht anknüpfen. 2006 geben die 76ers Iverson an die Denver Nuggets ab.