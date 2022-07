Formel 1: Verstappen gewinnt in Ungarn

Weltmeister Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) hat den Großen Preis von Ungarn gewonnen und seine Führung in der WM-Wertung weiter ausgebaut.

Weltmeister Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) hat den Großen Preis von Ungarn gewonnen und seine Führung in der WM-Wertung weiter ausgebaut. Für Verstappen, vom zehnten Startplatz aus ins Rennen gegangen, war es der achte Sieg im 13. Saisonrennen. Die Plätze zwei und drei belegte das britische Mercedes-Duo Lewis Hamilton und George Russell. Es ist das zweite Mercedes-Doppelpodium in diesem Jahr nach Frankreich in der vergangenen Woche.