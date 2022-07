Formel 1: Ferrari-Debakel in Ungarn! Max Verstappen zaubert und siegt

Max Verstappen triumphiert überraschend beim Formel-1-Rennen in Ungarn. Ferrari wirft eine hervorragende Ausgangslage komplett weg, Mercedes profitiert. Auch Sebastian Vettel darf jubeln.

Ganz dicke Überraschung beim Großen Preis von Ungarn in der Formel 1! (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

WM-Spitzenreiter Max Verstappen hat dank einer fulminanten Aufholjagd den Sieg am Hungaroring eingefahren und seinen Vorsprung in der Gesamtwertung vor der Sommerpause weiter ausgebaut.

Der Monegasse verpasste in Ungarn als Sechster genau wie Teamkollege Carlos Sainz auf Position vier sogar das Podest, obwohl die beiden Ferrari von den Plätzen zwei und drei gestartet waren.

Doppeltes Mercedes-Podium - Vettel holt Punkt

Sebastian Vettel fuhr im ersten Rennen nach seiner Rücktrittsankündigung im Aston Martin von Startplatz 18 als Zehnter noch zu einem Punkt, Mick Schumacher im Haas landete am Ende auf Rang 14.

Nach dem für Red Bull desaströsen Qualifying mit den Startplätzen zehn für Verstappen und elf für Sergio Pérez hatte eigentlich alles auf einen möglichen Ferrari-Feiertag hingedeutet - schließlich war Mercedes in dieser Saison bisher nicht siegfähig, der Weg für einen Doppelsieg der Scuderia schien geebnet.

Formel 1: Verstappen-Aufholjagd zu Sieg in Ungarn

"Das war dumm!" So wirft Leclerc den F1-Titel weg

„Das ist für mich so erstaunlich, das sieht ja aus, als wenn Verstappen mit Leclerc spielt“, sagte der frühere Formel-1-Pilot Ralf Schumacher als Experte beim TV-Sender Sky .

Ferrari kann Russell zunächst nicht unter Druck setzen

Entgegen der Wetterprognosen blieb es bei Rennbeginn trocken, Russell behauptete zunächst seine Führung vor den beiden Ferrari. Sein Team hatte auf die weichen und somit schnellsten Reifen gesetzt, entsprechend gelang es Russell, Sainz und Leclerc auf Distanz zu halten. Die beiden Scuderia-Piloten waren mit härteren Reifen gestartet - und kamen nicht nah genug an Russell heran, um den Mercedes-Piloten unter Druck zu setzen.

Auch nach den ersten Boxenstopps blieb Russell vorne, dahinter tauschten die beiden Ferrari die Positionen. Verstappen war mittlerweile Vierter und versuchte, zum Spitzentrio aufzuschließen. Doch das Tempo ganz vorne gab Leclerc vor, der in großen Schritten immer näher an Russell herankam und schon bald mit der Unterstützung von DRS zu ersten Attacken ansetzte.

Leclerc gegen Verstappen chancenlos

Anfangs der 31. Runde war es dann soweit: Leclerc zog auf der Start-Ziel-Geraden an Russell vorbei und setzte sich schnell ab, auch Sainz im zweiten Ferrari war in dieser Phase deutlich schneller als der Mercedes-Pilot.

Bei leichtem Nieselregen holte Red Bull Verstappen an die Box und zwang Ferrari so zum Handeln: Auch Leclerc kam rein, hatte dann mit den harten Streifen auf der Strecke aber keine Chance gegen den in dieser Phase plötzlich viel schnelleren Niederländer - obwohl dieser Leclerc mit seinem Dreher sogar noch einen Gefallen tat.