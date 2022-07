Fünfkampf: Männer-Team gewinnt erste WM-Medaille

Das Trio holte am Samstag im Team Bronze hinter Weltmeister Frankreich und Ungarn. Im Einzel hatte Dogue als bester Deutscher Rang neun belegt, den Titel sicherte sich ein Jahr nach dem Olympiasieg der Brite Joseph Choong.

Bei den Frauen ging Gold an die Italienerin Elena Micheli (1416 Punkte), Rebecca Langrehr (Berlin) wurde Zwölfte. Die eigentliche Topathletin Annika Schleu verzichtete nach dem Reit-Eklat von Tokio auf die Titelkämpfe. Jüngst hatte die 32-Jährige angekündigt, ihre Karriere bis Paris 2024 fortsetzen zu wollen.

Das deutsche Team hatte im vergangenen Jahr bei der WM in Kairo mit jeweils einmal Gold, Silber und Bronze einen kompletten Medaillensatz gewonnen. In Alexandria enden die Titelkämpfen am Sonntag mit der Mixed-Staffel.