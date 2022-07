DFB-Pokal: Schalke 04 siegt gegen Bremer SV - Sané-Bruder feiert Profidebüt

Der FC Schalke 04 gibt sich in der ersten Pokalrunde keine Blöße. Beim Auswärtssieg gegen den Bremer SV debütiert der Bruder von Leroy Sané.

Kalte Dusche als Belohnung für einen engagierten Pflichtspielauftakt: Schalke 04 hat den Außenseiter Bremer SV souverän in Schach gehalten und ist in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen.

Die Mannschaft des Bundesliga-Aufsteigers um den neuen Trainer Frank Kramer setzte sich in Oldenburg mit 5:0 (4:0) gegen den von Beginn an überforderten Regionalligisten durch, der viel Einsatz, aber kein Warmwasser in den Duschen bieten konnte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zum DFB-Pokal)