Formel 1: Max Verstappen tauscht Motor! Jetzt droht Red-Bull-Star Strafe

Max Verstappen tauscht vor dem Formel-1-Rennen in Ungarn seinen Motor - und hat damit das Limit für die Saison erreicht. Pierre Gasly kassiert sogar eine Strafe.

WM-Spitzenreiter Max Verstappen hat vor dem Großen Preis von Ungarn in der Formel 1 seinen Motor gewechselt - genau wie Red-Bull-Kollege Sergio Pérez und Pierre Gasly im AlphaTauri, der deshalb aus der Boxengasse ins Rennen geht.

Nachdem er wegen eines Leistungsverlusts vor der entscheidenden Qualifying-Runde am Samstag nur von Platz 10 ins Rennen am Hungaroring geht, ist die neue Power-Unit nun bereits die dritte bei Verstappen in der laufenden Saison. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)