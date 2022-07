Frauen-EM 2022: Jahrhunderttalent Lena Oberdorf glänzt im DFB-Team

Dabei überzeugt die Mannschaft nicht nur durch ein starkes Kollektiv, das bisher besonders in der Arbeit gegen den Ball sehr gute Arbeit leistet, sondern auch durch einige Stars, die mehr und mehr in den Fokus rücken.

Oberdorf auf den Spuren von Birgit Prinz

Vier Jahre später wechselte sie von der TSG Sprockhövel, wo sie noch mit Jungs zusammenspielte, in die Bundesliga zu SGS Essen. In einer gestandenen Mannschaft mit Nationalspielerinnen wie Lea Schüller, Marina Hegering oder Linda Dallmann erkämpfte sie sich schnell einen Stammplatz.

Voss-Tecklenburg muss Rolle für Oberdorf finden

Oberdorf wie Sergio Ramos?

Auf der Sechs konnte sie dann ihr wahres Potenzial zeigen. Vor der Abwehrkette gibt es kaum eine Spielerin auf der Welt, vor der sich Oberdorf verstecken muss. Sie sorgt für die nötige Balance im deutschen Spiel. So erobert sie wichtige Bälle, deckt Passwege ab und läuft immer wieder Lücken in der Defensive zu.

Diese Qualität stellte sie gegen Frankreich zur Schau, als sie in der 67. Minute einen Fehler von Hegering ausbügelte. Sie drängte Kadidiatou Diani im Strafraum ab und erlaubte zeitgleich nicht den Pass in die Mitte, wo die mitgelaufene Onema Geyoro wartete. Diani konnte so nur aus spitzem Winkel abschließen und scheiterte mit ihrem Versuch.

Oberdorf überzeugt auch offensiv

Sie ist aber nicht nur defensiv eine Waffe, sondern stellte auch offensiv immer wieder ihre Qualitäten unter Beweis - so beispielsweise im Viertelfinale gegen Österreich. „Ich hatte auch zwei, drei gute Dribblings, wo ich dachte: Wow, ich wusste nicht, dass ich so gut dribbeln kann“, erzählte sie mit einem Lachen nach dem Spiel.

Sie ist auch vor dem Tor gefährlich. Bei ihrem Debüt in der Bundesliga und im DFB-Pokal traf sie jeweils doppelt. Im DFB-Dress klappte es aber bisher selten. Sie traf in 31 Spielen erst dreimal.

Das Interesse anderer Vereine an Oberdorf, die aus derselben Stadt wie Popp und Lukas Klostermann stammt, ist entsprechend groß. Sie verlängerte jedoch vor dem Turnier ihren Vertrag in Wolfsburg bis 2025 und wird somit auch in Zukunft in Deutschland spielen.