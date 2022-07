Frauen-EM: Chatzialexiou will nach Finale Deutschland - England "den Hype mitnehmen"

Nach EM-Euphorie: Bayern will Frauenfußball "mehr in den Blickpunkt" stellen

DFB-Funktionär Joti Chatzialexiou hofft im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 nach der EM auf eine anhaltende Frauenfußball-Euphorie in Deutschland. Das Finale gegen England sei immer die Vision gewesen.

Joti Chatzialexiou, sportlicher Leiter Nationalmannschaften im Deutschen Fußball-Bund (DFB), hofft nach der EM in England auf eine anhaltende Frauenfußball-Euphorie in Deutschland.

Eine erste Möglichkeit biete das Eröffnungsspiel der kommenden Bundesliga-Saison, am 16. September empfängt Eintracht Frankfurt Vizemeister Bayern München im Frankfurter Deutsche Bank Park.

„Das sind wichtige Momente, die wir nutzen müssen“, so Chatzialexiou. Es gehe darum, weiterhin „gleiche Voraussetzungen und Bedingungen“ bei Männern und Frauen zu schaffen. Die bei der Nationalmannschaft gemachten Fortschritte müsse man auch im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit „auf Liga und Nachwuchsarbeit runterbrechen“. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Frauen-EM 2022)

Am Sonntag (18 Uhr) treffen die DFB-Frauen im EM-Finale von Wembley auf England. Das ganze Team freue sich auf das „Traumfinale“, so Chatzialexiou: „Ein Finale in Wembley, Deutschland gegen England war immer unsere Vision“. (NEWS: Alles Wichtige zur Frauen-EM 2022)