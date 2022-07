Bayern-Präsident Herbert Hainer spricht im Doppelpass über Salihamidzic-Zukunft

Am Sonntag stand Bayern-Präsident Herbert Hainer im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 Rede und Antwort. Der 68-Jährige gab Einblicke in die Transferstrategie der Münchener.

Herbert Hainer über...

… den Transfersommer: „Der Sommer war geschäftig. Wir haben viel getan. Wir haben diesmal bewusst viel früher angefangen, uns hingesetzt und einen detaillierten und strukturierten Plan für den Transfermarkt gemacht. Wir wollten diesmal vor der Welle sein. In der Vergangenheit hatten wir das eine oder andere Jahr, in dem wir zum Schluss (des Transferfenster) noch Transfers getätigt haben. Wir haben festgestellt, dass das nicht immer die beste Lösung war. Ich bin unheimlich zufrieden, wie es diesmal gelaufen ist. Wir sind mehr oder weniger durch, wir haben Spitzenleute bekommen, mit Sadio Mané einen absoluten Weltfußballer, mit de Ligt eine Führungspersönlichkeit für die Abwehr. Der Sommer war geschäftig, aber auch sehr erfolgreich.“

… den Lewandowski-Verkauf: „Von der ersten Diskussion mit Lewandowski bis hin zum Zeitpunkt, an dem er gegangen ist, hatten wir die Chance, Alternativen zu finden. Wir haben Sadio Mané in der Zwischenzeit verpflichtet. Wenn man Alternativen hat, kann man auch über eine alternative Situation des Weggangs nachdenken.“

Barca? „Dann haben sie auch das Geld, Lewandowski zu bezahlen“

… die „Bullshit“-Aussagen von Lewandowski: „Ich verstehe es überhaupt ist. Robert war der, der das Thema in die Öffentlichkeit gebracht hat, dass er sich vorstellen kann, den FC Bayern zu verlassen, obwohl er noch einen laufenden Vertrag hatte. Nach einigen Wochen hat er dann das bekommen, was er wollte. Wir haben in der Zwischenzeit adäquaten Ersatz bekommen und auch eine ordentliche Menge an Geld bekommen, die wir in die Zukunft investieren können. Ich verstehe überhaupt nicht, wieso Robert jetzt nochmal nachtritt. Wir alle sollen uns jetzt auf Fußball konzentrieren und dieses Spiel nicht mehr weiterspielen. Jeder hat bekommen, was er wollte.“