Klatsche für Nagelsmann! Hinter Magath und Reis - Streich Trainer des Jahres

Nagelsmann hinter Magath und Reis

Für Nagelsmann gab es in der ersten Bayern-Saison, die „nur“ mit dem Meistertitel endete, dagegen nur Platz 10 im Voting.

Vor dem 35-Jährigen (10 Stimmen) lagen unter anderem Felix Magath (12 Stimmen), der sich mit Hertha BSC erst in der Relegation gerettet hatte, und Thomas Reis vom VfL Bochum (11).

2017 hatte Nagelsmann in Diensten der TSG Hoffenheim die Ehrung noch gewonnen.

Streich historisch

Streich war mit Freiburg ins Pokalfinale eingezogen und verpasste in der Bundesliga die Qualifikation zur Champions League nur knapp. In der kommenden Spielzeit starten die Breisgauer in der Europa League.