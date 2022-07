Lübeck-Coach freut sich "tierisch" über Pokal-Coup

Lukas Pfeiffer konnte nach dem Coup der Pokal-Helden des VfB Lübeck zu Recht jubeln. "Ich freue mich tierisch für die Mannschaft und den Verein", kommentierte der 31-Jährige, der mit einem Veitstanz die Überraschung nach dem Abpfiff auf dem Platz feierte: "Wir haben jahrelang auf so ein Spiel gewartet, mit einer so tollen Kulisse und einem so großartigen Erlebnis."

Schon in der vierten Minute besaß der FC Hansa vor 10.351 Zuschauern die große Chance zum Führungstreffer. Nils Fröling scheiterte aber an VfB-Keeper Florian Kirschke. In der 36. Minute hatte Rostocks John Verhoek eine Kopfballchance, doch sein Aufsetzer ging knapp am linken Pfosten vorbei. Neun Minuten später traf Verhoek per Kopf die Latte des Lübecker Tores.