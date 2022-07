Anzeige

Formel 1 heute: Rennen in Ungarn mit Vettel, Verstappen und Mick Schumacher LIVE im TV, Stream, Ticker Russell-Coup? Verstappen unter Druck

Großer Preis von Ungarn: Überraschungs-Pole bei Formel1

SPORT1

Beim Großen Preis von Ungarn hofft Mercedes auf einen Sensationssieg. Sebastian Vettel benötigt beim Beginn seiner Abschiedstournee eine Aufholjagd. Charles Leclerc will nach den Problemen von Max Verstappen im Qualifying Kapitel schlagen.

Letzter Halt vor der Sommerpause!

Am Sonntag findet der Große Preis in Ungarn statt. Es ist das letzte Rennen, bevor sich die Königsklasse des Motorsports in eine vierwöchige Sommerpause verabschieden wird. (Formel 1: Rennen in Ungarn ab 15 Uhr im LIVETICKER)

Das ganze Wochenende auf dem Hungaroring steht dabei im Zeichen des Karriereendes von Sebastian Vettel: Der 35-Jährige hatte am Donnerstag angekündigt, seine Formel-1-Karriere nach Ende der Saison zu beenden. In Ungarn beginnt also die Abschiedstournee.

Im Rennen muss Vettel nach einem verkorksten Qualifying von Startplatz 18 eine große Aufholjagd hinlegen, wenn er seinen Aston Martin in die Punkteränge bringen will. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Formel 1: Nutzt Leclerc Verstappen-Probleme aus?

Sensationell von der Pole geht Mercedes-Pilot George Russell ins Rennen, der unter anderem die vor dem Qualifying hochfavorisierten Ferrari-Piloten Carlos Sainz und Charles Leclerc hinter sich lassen konnte.

Vor allem für Leclerc wird im Rennen aber nur ein Sieg zählen, um Weltmeister Max Verstappen im Kampf um die WM unter Druck setzen zu können. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Vettel-Nachfolge: "Mick kann das gar nicht mehr erreichen"

Die Ausgangslage ist trotz des dritten Startplatzes für Leclerc dabei gegeben, da Verstappen nach technischen Problemen nur vom zehnten Rang ins Rennen geht - und dementsprechend angefressen war.

Mick Schumacher will in Ungarn zum dritten Mal in die Punkte fahren, doch die Ausgangslage könnte besser sein. Der Haas-Pilot kam im Qualifying nur auf Platz 15 und benötigt wie Vettel eine Aufholjagd. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)

So können Sie die das F1-Rennen in Ungarn LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky Go