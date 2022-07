Neues Traum-Duo fix! Lippmann spielt mit Ludwig

Volleyball-Star Louis Lippmann ist von der Halle in den Sand gewechselt. Ihre Partnerin ist dabei eine der Stars der deutschen Beachvolleyball-Szene.

Im „aktuellen Sportstudio“ beim ZDF verkündete sie, dass sie gemeinsam mit Laura Ludwig an den Start gehen wird und sich mit ihr für die olympischen Spiele in Paris 2024 qualifizieren will. „Ich bin wahnsinnig aufgeregt“, sagt die 27-Jährige.