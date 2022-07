Formel 1: Ex-Rennleiter Masi erhielt Morddrohungen

Nach dem spektakulären Finale der vergangenen Formel-1-Saison, das im Titelgewinn von Max Verstappen gipfelte, hat der damalige Rennleiter Michael Masi Morddrohungen erhalten. Dies sagte der Australier dem Sydney Telegraph in Sydney. "Es waren dunkle Tage, ich fühlte mich wie der am meisten gehasste Mann auf dem Planeten", sagte Masi: "Ich erhielt Morddrohungen, die sich gegen mich und meine Familie richteten."

Beim Finale 2021 in Abu Dhabi hatte Masi entscheidenden Anteil daran, dass der niederländische Red-Bull-Star Verstappen Rekordweltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien/Mercedes) noch den Titel entreißen konnte. Am Ende einer späten Safety-Car-Phase entschied er kurzfristig, die überrundeten Fahrer zwischen Spitzenreiter Hamilton und Verstappen doch noch abzuziehen. Somit kam es nach dem Restart zum Showdown der beiden Titelrivalen, den Verstappen mit frischen Reifen für sich entschied, Hamilton konnte nicht mehr kontern. Damals schimpfte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff wüst, "das war sowas von falsch, Michael", brüllte er in den Funk.