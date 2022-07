Jamal Musiala darf nicht auf der Bank des FC Bayern versauern - Kommentar von Kerry Hau

8-Tore-Spektakel! Mané & Co. glänzen bei Supercup-Gala

Jamal Musiala überragt bei der Tor-Gala des FC Bayern gegen RB Leipzig. In dieser Verfassung sollte dem Youngster ein Stammplatz im Team von Julian Nagelsmann sicher sein – Konkurrenz und Alter hin oder her. Ein Kommentar von SPORT1-Chefreporter Kerry Hau.

„Jamal Musiala. Was für ein Spieler!“

Ein Tor erzielt, zwei weitere eingeleitet und in 60 Minuten mehrfach der kompletten Defensive des DFB-Pokalsiegers Kopfzerbrechen bereitet – es war vielleicht die eindrucksvollste von vielen eindrucksvollen Musiala-Auftritten in den vergangenen Monaten. (Brisantes Wiedersehen am Bayern-Bus)