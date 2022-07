Frauen-EM: Bierhoff schwärmt von DFB-Frauen: "Verzaubert von der Atmosphäre"

„Jeder, der zur Frauen-Nationalmannschaft kommt, ist sofort verzaubert von der Atmosphäre“, sagte der 54-Jährige in der Bild am Sonntag . ( EM-Finale: England - Deutschland, Sonntag 18 Uhr im Liveticker )

Bierhoff: Gleiche Voraussetzungen wie für Männer

Er sei nicht "der größte Frauenfußball-Experte, das will ich gar nicht behaupten". Bierhoff machte im Gespräch allerdings eine klare Ansage zur künftigen Ausrichtung im Deutschen Fußball-Bund: "Was für mich in meiner Funktion viel wichtiger ist und was wir vorangetrieben haben, ist, dass wir für die Frauen die gleichen Voraussetzungen schaffen wie für die Männer. Sei es bei Trainingsmöglichkeiten, auf Reisen oder bei Experten-Stäben."

Die letzten zwei Jahre seien für die DFB-Frauen „nicht nur Sonnenschein und nur gute Ergebnisse“ gewesen. Bierhoff: „Aber der Glaube an die gute Arbeit, an die Entwicklung der Mannschaft war immer da. Die Akribie, mit der gearbeitet und geplant wird, ist faszinierend.“ NEWS: Alles Wichtige zur Frauen-EM 2022)

Neuer und Co. fiebern mit

Das Team um Kapitän Manuel Neuer hatte der Mannschaft von Voss-Tecklenburg am Samstag vor dem EM-Endspiel gegen England am Sonntag in einem Brief Mut gemacht. „Einen letzten, großen Schritt müsst ihr noch gehen, und wir sind uns sicher, Ihr werdet ihn gehen“, hieß es auf der DFB-Homepage: „Wir sind stolz auf euch, wie ihr Deutschland in Europa vertretet und unser ganzes Land zu Hause begeistert.“