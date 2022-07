BVB-Sorgen um Süle: Ex-Bayern-Star fällt wohl mit Muskelverletzung vorerst aus

Beim souveränen Pokal-Auftritt gegen 1860 München (3:0) überzeugte Niklas Süle in der Innenverteidigung direkt neben Mit-Neuzugang Nico Schlotterbeck - aber schon gibt es Sorgen beim BVB.

Süle verletzt? Chance für Hummels beim BVB

Zwar sei noch unklar, wie lange der Nationalspieler ausfallen wird - allerdings werde es für den Bundesliga-Start gegen Bayer Leverkusen am Samstag nicht reichen. Dann dürfte Hummels in die Startformation rücken. (NEWS: Alle aktuellen Infos zum DFB-Pokal)

„Niklas hat ein bisschen was am Oberschenkel gespürt“, hatte Edin Terzic nach dem Sieg im Pokal erklärt: „Das ist das gute, wir müssen kein Risiko mehr eingehen, wir konnten Mats Hummels einwechseln. So stellen wir uns das vor.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan des DFB-Pokals)