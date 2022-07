Kurios! Führender beim Marathon verläuft sich

Dieses Rennen wird Victor Kiplangat nicht so schnell vergessen.

Der Mann aus Uganda führte beim Marathon der Commonwealth Games, an denen nur Großbritannien und die ehemaligen Kolonien teilnehmen, ehe er sich einen unglaublichen Fehler erlaubte.

Kurz vor dem Ziel nahm er in Birmingham die falsche Abbiegung und rannte in die falsche Richtung. Sein eigentlich sicher geglaubter Sieg geriet in Gefahr.